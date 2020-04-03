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AnTuTu Mart Ayının En İyi Akıllı Telefonları (2020)

AnTuTu, Mart ayının en iyi performanslı akıllı telefonları listesini paylaştı. Performanslarıyla etkileyen en iyi 10 amiral gemisi akıllı telefon listesinde zirvedeki model OPPO Find X2 Pro.

03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:50
AnTuTu Mart Ayının En İyi Akıllı Telefonları (2020)
AnTuTu, Mart ayının en iyi performanslı akıllı telefonları listesini paylaştı. Performanslarıyla etkileyen en iyi 10 amiral gemisi akıllı telefon listesinde zirvedeki model OPPO Find X2 Pro. İşte Mart ayının en hızlı 10 Android telefonu

Şubat ayının en iyi performanslı üst seviye akıllı telefonu Xiaomi 'nin mi Pro 5G modeliydi. Dünyanın en popüler benchmark uygulaması AnTuTu'da Mart ayının en yüksek puan alan akıllı telefonları paylaşıldı. Bu ayın lideri 606.389 puanla OPPO'nun yakın zamanda tanıttığı Find X2 Pro telefon.

Listenin ikinci sırasında 598.572 puanla mi 10 Pro yer alıyor. Bu telefonların 12GB LPDDR5 RAM'e sahip olduğunu, X2 Pro'nun 256GB UFS 3.0, Xiaomi telefonun 512GB yerel depolama alanı ile geldiğini hatırlatalım. Üçüncü sırada 590.253 puanla OPPO Find X2 yer alırken, onu 589.607 puanla Redmi K30 Pro, 588.305 puanla iQOO 3, 588.125 puanla Black Shark 3 Pro takip ediyor. Listenin son üç sırasına baktığımızda sırayla Realme X50 Pro, Vivo NEX 3S 5G, Xiaomi mi 10'u görüyoruz. En iyiler listesinde son sırada 570.723 puanla Black Shark 3 bulunuyor.

AnTuTu'nun Mart ayı listesindeki tüm akıllı telefonlar 5G hazır Snapdragon 865 mobil platform ve LPDDR5 RAM'den güç alıyor. Listedeki birkaç cihaz (iQOO 3 ve Vivo NEX 3S 5G) hariç diğer tüm telefonlar UFS 3.0 depolama ile geliyor.

Geçtiğimiz ay çıkış yapan Nubia Red Magic 5G'nin listede yer almaması ilginç. Neden olarak bellek testinde anormallikle karşılaşılması gösteriliyor. Cihazı gelecek ayın listesinde görebiliriz. Kirin 990 5G'den güç alan Huawei P40 ve P40 Pro da listeye girebilir.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: xiaomi, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››AnTuTu Mart Ayının En İyi Akıllı Telefonları (2020) - Haberler

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