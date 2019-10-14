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Anuga 2019 fuarına Türkiye'den "315 firma" katıldı

Milli Katılım Organizasyonu'nu İTO'nun yaptığı Anuga Fuarı'na İtalya 925, ev sahibi Almanya 738, Çin 541, İspanya 538 firma ile katılırken Türkiye'den 315 firma katıldı. 'Geleceği tatmak' temasıyla zeytin üreticileri ilgi gördü.

14.10.2019 12:54Anuga 2019 fuarına Türkiye'den

Almanya'nın Köln kentine düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak bilinen 100. Anuga Fuarı'na, Türkiye, 106 ülke arasında ev sahibi Almanya dışında İtalya, Çin ve İspanya'nın ardından 4'üncü büyük katılımcı oldu.

100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve bu yıl "geleceği tatmak" teması ile kapılarını aralayan fuara katılan Türkiye'nin önde gelen zeytin üreticisi Fora Zeytin'in, yenilikçi ve lezzetli ürünleri ile hazırladığı zeytin büfesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Grille Zeytin

Özellikle Avrupa, Amerika, Rusya ve Ortadoğu'dan gelen ziyaretçilerin yakın markaja aldığı , ızgara yapılmış ve çekirdeği çıkartılmış yeşil zeytin "Grille Zeytin" ile öne çıktı.


Türkiye, Zeytin, Yemek Tarifi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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