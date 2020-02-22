Anya'yı Beklerken Filmi

Ben Cookson'un Michael Morpurgo'nun aynı adlı eserinden senaryolaştırdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu film
in başrollerinde Anjelica Huston, Jean Reno, Gilles Marini, Thomas Kretschmann ve Sadie Frost yer alıyor. Yönetmen :
Ben CooksonSenaryo:
Ben Cookson, Michael MorpurgoOyuncular:
Anjelica Huston, Jean Reno, Thomas Kretschmann, Noah Schnapp, Sadie Frost, Nicholas Rowe, Gilles Marini, Tómas Lemarquis, Frederick Schmidt, Joséphine de La Baume, Elsa Zylberstein, William Abadie, Urs Rechn, Lukas Sauer, Raj Awasti, Declan Cole, Nathan Lea, Kevin KainFilmin Türü:
SavaşOrijinal Adı:
Waiting For AnyaYapımcı Firma:
GoldfinchYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
Belçika, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
109 dk.Dağıtıcı Firma:
GoldfinchVizyon Tarihi:
01.01.2070 Anya'yı Beklerken Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.