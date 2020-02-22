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Anya'yı Beklerken Filmi

Anya'yı Beklerken filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Anya'yı Beklerken filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

22.02.2020 01:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:58Anya'yı Beklerken Filmi
Ben Cookson'un Michael Morpurgo'nun aynı adlı eserinden senaryolaştırdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu film in başrollerinde Anjelica Huston, Jean Reno, Gilles Marini, Thomas Kretschmann ve Sadie Frost yer alıyor.


: Ben Cookson
Senaryo: Ben Cookson, Michael Morpurgo
Oyuncular: Anjelica Huston, Jean Reno, Thomas Kretschmann, Noah Schnapp, Sadie Frost, Nicholas Rowe, Gilles Marini, Tómas Lemarquis, Frederick Schmidt, Joséphine de La Baume, Elsa Zylberstein, William Abadie, Urs Rechn, Lukas Sauer, Raj Awasti, Declan Cole, Nathan Lea, Kevin Kain
Filmin Türü: Savaş
Orijinal Adı: Waiting For Anya
Yapımcı Firma: Goldfinch
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Belçika, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 109 dk.
Dağıtıcı Firma: Goldfinch
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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