Anyalya Öğrencileri Taciz Etmekle Suçlanan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Antalya
'nın Kemer
ilçesinde geçen hafta öğrencileri taciz ettiği için gözaltına alınıp bırakılan H.K. (34) dün yine aynı suçlamayla gözaltına alındı. Polis
merkezinde ifade veren H.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kemer'de geçen hafta Aslanbucak Mahallesi Kuzdere Caddesi'ndeki Kemer İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrencileri taciz ettiği iddia edilen H.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren H.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin dün yine aynı okulun önünde bisikletiyle 3 erkek ve 2 kız öğrenciyi taciz ettiği ve onları evine davet ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Gözaltına alınan H.K. polis merkezine götürüldü. Şüphelinin taciz ettiği öne sürülen öğrenciler de aileleriyle birlikte geldikleri polis merkezinde ifade verdi.
H.K. işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. H.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
H.K.'nın Kemer'de bir otelde animatör olarak çalıştığı belirtildi.
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