Haberler » Güncel » Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik

Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımında gerginlik yaşandı.

24.10.2019 11:28Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımında gerginlik yaşandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, tespit edilen 4 kaçak yapının yıkılması ile bir vatandaş tarafından arı kovanlarının olduğu yere yapılan yolun bozulması için sabah saatlerinde jandarma ekipleriyle yaylaya geldi.

Yöre sakinleri, yaylaya gelen iş makinelerine engel olmak istedi.

Yapılarını yıktırmak istemeyen kişiler, yıkılması planlanan evlerin içerisine girdi, çatısına çıktı ve yıkıma tepki gösterdi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda, jandarma ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, vatandaşları ikna çalışmaları ise sürüyor.

Jandarma, İkizdere, Rize, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 169 kilo kadın yürümek istiyor
12:10 ABD'nin sınır dışı ettiği eski Sırp asker Saraybosna'da gözaltına alındı
12:08 "Yaşlı refahında dünya Türkiye'yi örnek alıyor"
12:06 Samsun'dan kısa kısa
12:06 Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü
12:05 Serkan Çağrı "Nevnefes"in ilkinde türkü sevdalısı Elif Buse Çağrı'yı ağırladı
12:04 Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı
24.10.2019 12:11:24