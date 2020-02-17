Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını sürdürdüğü AÖF için bahar dönemi kayıt yenileme işleminin yapılması gerekmektedir. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme işlemi ile ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtları…

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEM BASAMAKLARI

AÖF 2020 kayıt yenileme işlemi 4 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar:

• Ders seçimi

• Ücretin ödenmesi

• Otamasyondan kayıt kontrolü

• Ders kitapların ekampüs'te

Bu işlem basamakları tamamlanarak AÖF kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır.

1. ADIM: DERS SEÇİMİ

Ders seçimi yapmak için https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ linkinden ders seçimi bölümünü tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan giriş yaparak 2020 bahar dönemi derslerinizi seçiniz. Derslerini tam ve eksiksiz şekilde seçtikten sonra 2020 AÖF bahar dönemi ders ücreti bilgisi ekranda görülecektir.

AÖF DERS SEÇİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2. ADIM: ÜCRETİN ÖDENMESİ

AÖF kayıt yenileme işleminde ders seçimini yaptıktan sonra aynı ekranda belirtilen linke tıklayarak ücret ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada kartınızla AÖF 2020 bahar dönemi ücretini ödeyebilirsiniz. Bu işlemi kılavuzda belirtilen banka/atm noktalarından da gerçekleştirebilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3. ADIM: OTOMASYONDAN KAYIT KONTROLÜ

AÖF kayıt yenileme işleminde ücret ödendikten sonra otomasyon sistemine giriş yaparak derslerinizin kontrolünü https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci/DersDurum.aspx adresinden yapmalısınız.

AÖF DERS KAYIT KONTROLÜ İÇİN TIKLAYINIZ

4. ADIM: DERS KİTAPLARIN EKAMPÜS'TE

Ders seçimi, ücret ödeme ve ders kontrolünden sonra ekampüs sistemine giriş yaparak ders kitaplarınızı inceleyebilir, yeni dönem dersleri için hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz.

EKAMPÜS'E GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ