AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı! AÖF Güz Dönem Sonu Sınav yeri sorgulama ekranı! 2020 AÖF final sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri açıklandı!

AÖF öğrencileri güz dönemi ara sınavına girdi ve dönem sonu sınavlarını beklemeye başladılar. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav yerlerini merak eden öğrenciler haberimizden AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı yerleri, sınav giriş belgeleri ve AÖF finalleri nerede gibi konuların detaylarını öğrenebilirler.

AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?

2019/ AÖF Güz Dönem Sonu Sınav tarihleri: 18 – 19 Ocak 2020

2020 AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!

AÖF final sınav giriş yeri sorgulama ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ !

AÖF final sınav giriş yeri sorgulama ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ !

2020 Güz Dönemi AÖF sınav giriş belgesini Anadolu Üniversitesi mobil uygulaması üzerinden de öğrenebilirsiniz.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAVLAR VE BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI

Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde Üniversitesi tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır.

Başarı değerlendirmesi

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi" kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

1. Acil Durum ve Afet Yönetimi

2. Adalet

3. Aşçılık

4. Bankacılık ve Sigortacılık

5. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

6. Coğrafi Bilgi Sistemleri

7. Çağrı Merkezi Hizmetleri

8. Çocuk Gelişimi

9. Dış Ticaret

10. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

11. Emlak ve Emlak Yönetimi

12. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

13. Ev İdaresi

14. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

15. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

16. İlahiyat (Arapça)

17. İlahiyat

18. İnsan Kaynakları Yönetimi

19. İşletme Yönetimi

20. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yeni)

21. Kültürel Miras ve Turizm

22. Laborant ve Veteriner Sağlık

23. Lojistik

24. Marka İletişimi

25. Medya ve İletişim

26. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

27. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

28. Özel Güvenlik ve Koruma

29. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

30. Radyo ve Televizyon Programcılığı

31. Sağlık Kurumları İşletmeciliği

32. Sosyal Hizmetler

33. Sosyal Medya Yöneticiliği (Yeni)

34. Spor Yönetimi

35. Tarım

36. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

37. Turizm ve Otel İşletmeciliği

38. Turizm ve Seyahat Hizmetleri

39. Yaşlı Bakımı

40. Yerel Yönetimler

41. Web Tasarımı ve Kodlama

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

1. Felsefe

2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

3. Sağlık Yönetimi

4. Sosyal Hizmet

5. Sosyoloji

6. Tarih

7. Türk Dili ve Edebiyatı

8. Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2. İktisat

3. Maliye

4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

5. Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

6. Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi Lisans Programları

1. Havacılık Yönetimi

2. İşletme (İngilizce)

3. İşletme

4. Konaklama İşletmeciliği

5. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi