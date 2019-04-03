AÖF Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu! AÖF Sınav Giriş Belgesi Sorgula!

AÖF bahar dönemi sınav giriş yerleri açıklandı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak edilen, Anadolu Üniversite tarafından yapılacak 2018-2019 Bahar Dönemi AÖF ara sınavları giriş belgesi dün erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan yapılan açıklamada öğrencilerin sınav giriş yerlerini nasıl öğrenebileceğin, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alabileceklerini açıkladı. İşte detaylar…

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi ara sınavları yaklaşırken öğrenciler, sürekli AÖF öğrenci girişi ile sınav giriş belgesi yayınlandı mı kontrol ediyorlardı. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin bu bekleyişini Twitter hesabından yaptığı şu açıklama ile sona erdirdi;

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

"Sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak ve AÖF bürolarından alabilirler."

AÖF sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayınız

2018-2019 AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan akademik takvime göre; Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2019 Bahar dönemi vize tarihleri 14 - 15 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Bu akademik takvime göre 2018-2019 AÖF sınav tarihleri şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 20 Temmuz 2019

Sınav saatleri ise şöyle:

Türkiye; Sabah 09.30 – Öğleden sonra 14.00

KKTC; Sabah 08;30 – Öğleden sonra 13.00

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ OLAN BELGELER NEDİR?

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.