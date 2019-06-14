AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları sorgula!

Yüzlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları açıklandı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçlarını merak edenler soluğu internette aldı. Peki AÖF sınav sonuçlarına nereden bakılır? AÖF sınav sonuçlarını sorgula!

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav sonuçlarını sorgulamak için Anadolu Üniversitesi resmi internet sayfasına girerek öğrenci girişine tıklamanız gerekmektedir. T.C kimlik numarası veya e-posta adresinizi ve şifrenizi yazarak sisteme giriş yaparak sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. AÖF öğrenci girişine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği kurallara göre; sonuçların açıklanmasından sonra 5 iş günü içerisinde "dilekçe" yoluyla itirazda bulunabilir. Atatürk Üniversitesi için de geçerli olan bu süre, İstanbul Üniversitesi için 3 iş günü olarak belirtilmektedir. Geri dönüş ise üniversitenin belirlediği tarihler içerisinde olmaktadır. Gerek ATA gerek İstanbul üniversitelerinde okuyan öğrenciler için iki çeşit dilekçe örneği bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi itiraz için 2 yol bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine dilekçe yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine dilekçeyi mail atarak itirazlarını yapabilirler.

Sınav itiraz dilekçesinde Ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu bilgilerini yazabilirsiniz. Anadolu Üniversite tarafından konuyla ilgili geri dönüş yapılacaktır.

Dilekçe adresi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Eskişehir

e-posta adresi: aofbilgi@anadolu.edu.tr