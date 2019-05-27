AÖF Sınav Soruları Ve Cevapları Yayınlandı! AÖF Final Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi final sınavı 25-26 Mayıs yani geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sınavdan sonra açıköğretim öğrencileri, AÖF sınav soruları ne zaman yayınlanır araştırmaya başlamışlardı. AÖF finali sınavı soruları ve cevaplarının erişime açıldığı duyurusu az önce yapıldı. Resmi Twitter hesabından yapılan duyuru şu şekilde:

"2018-2019 Bahar dönemi dönem sonu sınavı sorularına Anadolu Mobil uygulamasından erişebilirsiniz.

IOS için: http://ana.do/ios ve Android için: http://ana.do/and "

AÖF sınav soruları ve cevapları için e-kampüs'ten öğrenci girişi yaparak kontrol edebilirsiniz.

AÖF Soru ve Cevapları 2019 İçin Tıklayınız

AÖF SORULARI CANLI YAYINDA CEVAPLANIYOR!

27-28-29 Mayıs 2019 tarihlerinde Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavındaki sorular Program Koordinatörleri, Yazarlar ve Editörler tarafından eKampüste webinar etkinliği şeklinde çözülecektir. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı için soru çözüm etkinliğine Bölüm dersinizin sayfasına girdikten sonra Mayıs Ayı Video Konferansı bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



AÖF sınav sonuçları, genelde sınavların yapıldığı tarihten yaklaşık on gün sonra açıklanıyor. Bu durumda sınav sonuçlarının açıklanması bayramdan sonrasına sarkabilir. Sınav sonuçları açıklandığı zaman https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden öğrenci girişi ile öğrenilebilecek.

AÖF ÖĞRENCİLERİNE YAZ OKULU MÜJDESİ

Yaz Okulu'nun, bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı usul ve esasları gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacağına işaret eden Prof. Dr. Çomaklı, "Akademik takvime göre Yaz Okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül'de final sınavları yapılacak." bilgisini paylaştı.

Hangi derslerin olacağının ilgili birim kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirleneceğini aktaran Çomaklı, Yaz Okulu başarı değerlendirmesinin tek sınavla yapılacağını ve bunun başarı notuna katkısının yüzde 100 olacağını duyurdu.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti