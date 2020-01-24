AÖF sınav tarihleri ve kayıt yenileme 2020 - AÖF sınav sonucu sorgulama

AÖF kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat tarihinde başlıyor. Harçlarını yatıran AÖF adayları bir dönem daha istedikleri bölümde eğitimlerini sürdürebilecek. AÖF sınav sonuçları için AÖF öğrenci girişi yapılması gerekiyor. Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenebilecekler.

AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

AÖF KAYIT YENİLEME

2019 - 2020 eğitim ve öğretim dönemi bağlamında güz dönemi vize ve final sınavları yapıldı. Anadolu Üniversitesi yapılan sınavlara dair sonuçları da adayların erişine açtı. AÖF 2020 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri de sistem üzerinde yer alıyor. Buna göre; açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için internet başvuru ve kayıt tarihleri 17 Şubat 2020 Pazartesi - 28 Şubat 2020 Cuma günleri arasında olacak. Mazeretli kayıt tarihi ise 28 Şubat 2020 Cuma şeklinde yer aldı.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2020

Anadolu Üniversitesi 2020 yaz okulu ders seçme işlemleri 06 - 10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilirken, mazeretli başvuru da yine 10 Temmuz'da alınmış olacak. Diğer yandan 2019 - 2020 AÖF sınav tarihleri de şu şekilde:

Bahar Dönemi Ara Sınavı18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı22 - 23 Ağustos 2020