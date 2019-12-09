AÖF sınav yerleri açıkladı! Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav yerleri belli oldu mu sorusu yanıtını buldu. Adaylar, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için gerekli olan sınav giriş belgesini Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden alabilecekler. AÖF sınav tarihleri kaç? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama…

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Vatandaşın Açık Öğretim Fakültesi üzerinden eğitimine devam ettiği AÖF güz dönemi ara sınavına dair sınav yerleri belli oldu.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2019 – 2020 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi olan aof.anadolu.edu.tr üzerinden öğrenci girişi sayfasına giriş yaptıktan sonra e-posta veya TC kimlik numarası ve şifre ile sınav giriş yerleri sorgulanabilecek. Ayrıca giriş belgesi ANADOLU MOBİL uygulamasından da görüntülenebilecek.

AÖF SINAVINA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

*Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

*Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

*Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

*Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

*T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,

*Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

*Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

*Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge kullanılabilir.

2020 AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi Dönem Sonu Sınavları, 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.