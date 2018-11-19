AÖF Sınav Yerleri Açıklandı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

24 – 25 Kasım tarihlerinde yapılacak olan AÖF Güz Dönemi ara sınav yerleri erişime açıldı. AÖF sınavlarının giriş yerleri elektronik ortamda sorgulanıyor. Öğrencilerin sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor. Peki, AÖF Sınav Giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. AÖF sınav yerine TC kimlik numaranız şifrenizle ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGUSU İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

AÖF Sınavına girecek öğrencilerin mutlaka dikkat etmesi gerekenler önemli bilgiler şunlardır:

- Sınav günü geç kalmamak için sınava gireceğiniz okulu, sınavdan en geç bir gün önce görmelisiniz.

- Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce hazır bulundurun ve sınava götürmeyi unutmayın.

- Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

- Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binada hazır bulunmalısınız.

- Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır. Sınava geç kalmamaya özen gösterin.

- Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

- Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

- Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

- Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

- Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti