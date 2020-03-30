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AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF Açıköğretim sınavı online mı uygulanacak? AÖF ara sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi mi?

AÖF öğrencileri Bahar Dönemi ara sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesinden açıklama gelirken AÖF Bahar Dönemi ara sınavlar ne zaman? AÖF ara sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi mi? AÖF Açıköğretim sınavı online nasıl uygulanacak gibi soruların yanıtları merak edildi.

30.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:32
AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF Açıköğretim sınavı online mı uygulanacak? AÖF ara sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak. AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF Açıköğretim sınavı online nasıl uygulanacak? AÖF ara sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi mi?

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

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Etiketler: Anadolu Üniversitesi, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü
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Haberler ›› Gündem ››AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF Açıköğretim sınavı online mı uygulanacak? AÖF ara sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi mi? - Haberler
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