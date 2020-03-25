AÖF sınavları hakkında spekülasyonlar çoğalırken konu ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesinden açıklama geldi. Sınav tarihleri konusunda yaşanan kafa karışıklığını gideren açıklama sonrası AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF Bahar Dönemi ara sınavlar ne zaman? AÖF ara sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi mi soruları yanıt buldu.

AÖF SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada öğrencilerin doğrulanmış hesapları takip etmeleri gerektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu

Konu ile ilgili olarak www.anadolu.edu.tr/acikogretim ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarından süreci güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir.

Ayrıca www.anadolu.edu.tr ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarımızın dışında yapılan açıklamaları lütfen dikkate almayınız.

İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz.

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