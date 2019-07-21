AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav giriş yeri sorgula!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı ile ilgili araştırmalar adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav için heyecan dorukta. AÖF üç ders sınavı için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmek istiyorlar. Buna göre; AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar..

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF üç ders sınav yerleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından alınabilecek.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.