AÖF üç ders sınavı ne zaman? 3 ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Anadolu Üniversite AÖF öğrencileri, 27 Temmuz 'da yapılacak üç ders sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Geçer notu alanların başarılı olacağı sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı AÖF tarafından açıklandı. Peki AÖF üç ders sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Nasıl, nereden temin edilecek? Üç ders sınavına kimler girebiliyor? İŞte detaylar...

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversite AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00'da yapılacak. Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır , Erzurum, Eskişehir , Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir.

AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF üç ders sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİYOR?

Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:

1) Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

2) Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

3) FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.