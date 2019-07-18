AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi AÖF üç ders sınavı için geriye sayım başladı. Okullarından mezun olmak isteyen öğrenciler, AÖF üç ders sınavına sıkı bir şekilde hazırlanıyorlar. Diğer yandan ise üç ders sınav giriş yerlerinin belli olmasını bekliyorlar. 27 Temmuz'da yapılacak AÖF üç ders sınav giriş belgeleri için gözler Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi'nden gelecek duyuruda.

AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Henüz açıklanmayan AÖF üç ders sınav yerleri için, Anadolu Üniversitesi tarih verdi. Açıklamaya göre, AÖF üç ders sınavı giriş belgesi, 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından temin edilebilecek.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversite AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00'da yapılacak.

Üç ders sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NASIL HESAPLANIYOR?

Üç ders sınavı, final sınavı yerine geçmektedir. Dolayısıyla öğrencinin vize notunun %30'u ile üç ders sınav notunun %70'i alınarak, ilgili ders için başarı notu belirlenmiş olur.

AÖF ÜÇ DERS GEÇME NOTU NEDİR?

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.