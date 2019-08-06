AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı! AÖF 3 ders sınav sonuçları sorgula

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF üç ders sınavı sonuçları belli oldu. Öğrencilerin, kalan 3 derslerini vererek mezun olmalarını sağlayan üç ders sınavı 27 Temmuz'da yapılmıştı. Sonuçlar, e-Kampüs veya Anadolu Üniversitesi otomasyon sisteminden öğrenilebiliyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI SORGULA

DİPLOMALAR NE ZAMAN VERİLİYOR?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde de diplomalar bağlı olduğunuz AÖF Büronuza gönderilmiş olmaktadır.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmıyor. Öğrenciler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinden e-posta adresi veya TC kimlik numarası ve şifrelerini girerek AÖF final sınav sonucunu öğrenebiliyorlar.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.