AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Anadolu Üniversitesi internet sitesinden erişime açılan AÖF yaz okulu sınav sorularının ardından sınav sonuçları için de heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar aynı zamanda AÖF kayıt yenileme işlemlerinin de ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖF sınavı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI

AÖF yaz okulu sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak iki hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

YAZ OKULU SINAV SORULARI ERİŞİME AÇILDI

Adayların, 15 Eylül tarihinde girdiği AÖF yaz okulu sınav soruları Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinden paylaşıldı.

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim - 18 Ekim 2019 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu tarihler arasında da sınav ücretlerinin yatırılması gerekiyor, ücreti yatırmayan adaylar işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2- 2019-2020 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- 3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- 4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- 5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.