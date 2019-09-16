AÖF yaz okulu sınav soruları yayımlandı! AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için AÖF yaz okulu bu sene ilk kez yapıldı. Üç ders sınavına giremeyecek olanlar mezun olabilmek için AÖF yaz okuluna yazıldılar. 15 Eylül Pazar günü, yani dün AÖF yaz okulu sınavı yapıldı. Sınav sonrasında ise sorular ve cevapları, e-kampüs üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Dün yapılan AÖF yaz okulu sınavı soru kitapçığı, Anadolu Üniversitesi tarafından e-kampüs sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. Aşağıdaki bağlantıdan TC kimlik numarası ya da e-posta adresi ve şifrenizi girerek soru ve cevap anahtarına erişebilirsiniz.

YAZ OKULU SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi, AÖF yaz okulu sınav sonuçları için net tarih vermedi. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınava ve sorulara yapılacak itirazlar, soruların yayınlanması ve sınav sonuçlarının açıklanması takiben 3 iş günü içinde yapılması gerekiyor. Bunun için,Öğrenci Girişi bölümünden(T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 18 Eylül 2019 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.