AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2019-2020 AÖF kayıt – sınav takvimi

Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi tarafından uygulamaya konulan yaz okulu sınav tarihi yaklaşıyor. Üst veya alt dönemden en fazla 5 dersin alınabildiği yaz okulu, 11 hafta sürüyor ve değerlendirme tek sınav ile yapılıyor. Bu sınavın başarı notuna katkısı ise yüzde 100. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak. Sınavlar 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavlarının her ilde yapılması planlanıyor.

AÖF 2019-2020 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

İkinci Üniversite 02 Eylül 2019 Pazartesi - 18 Ekim 2019 Cuma

ÖSYS Yeni Kayıt - ANADOLU YÖS 02 Eylül 2019 Pazartesi - 13 Eylül 2019 Cuma

Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş - Sağlık Lisans Tamamlama 16 Eylül 2019 Pazartesi - 20 Eylül 2019 Cuma

Yatay Geçiş 16 Eylül 2019 Pazartesi - 18 Eylül 2019 Çarşamba

Yatay Geçiş Ders Ekleme 17 Ekim 2019 Perşembe -18 Ekim 2019 Cuma

KAYIT YENİLEME EKLE/SİL

Açıköğretim - İktisat - İşletme 07 Ekim 2019 Pazartesi - 18 Ekim 2019 Cuma

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18 - 19 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı 18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı 22 - 23 Ağustos 2020