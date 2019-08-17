AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2019-2020 AÖF kayıt – sınav takvimi

Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi tarafından uygulamaya konulan yaz okulu sınav tarihi yaklaşıyor. Üst veya alt dönemden en fazla 5 dersin alınabildiği yaz okulu, 11 hafta sürüyor ve değerlendirme tek sınav ile yapılıyor. Bu sınavın başarı notuna katkısı ise yüzde 100. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak. Sınavlar 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavlarının her ilde yapılması planlanıyor.
AÖF 2019-2020 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
İkinci Üniversite 02 Eylül 2019 Pazartesi - 18 Ekim 2019 Cuma
ÖSYS Yeni Kayıt - ANADOLU YÖS 02 Eylül 2019 Pazartesi - 13 Eylül 2019 Cuma
Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş - Sağlık Lisans Tamamlama 16 Eylül 2019 Pazartesi - 20 Eylül 2019 Cuma
Yatay Geçiş 16 Eylül 2019 Pazartesi - 18 Eylül 2019 Çarşamba
Yatay Geçiş Ders Ekleme 17 Ekim 2019 Perşembe -18 Ekim 2019 Cuma
KAYIT YENİLEME EKLE/SİL
Açıköğretim - İktisat - İşletme 07 Ekim 2019 Pazartesi - 18 Ekim 2019 Cuma
SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18 - 19 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı 18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı 22 - 23 Ağustos 2020