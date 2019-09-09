AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan AÖF yaz okulu sınavı tarihleri ve sınav giriş yerleri adaylar tarafından merak ediliyor. Yaz okulu sınav merkezi tercihini 30 Temmuz'a kadar yapan öğrencilerin katılım sağlayacağı AÖF yaz okulu sınavına kimler girebilir?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

30 Temmuz'a kadar sınav merkezi tercihlerini yapan adaylar, yaz okulu sınavlarına 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde girebilecekler. Öte yandan yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanıyor.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

14 – 15 Eylül tarihlerinde yapılacak AÖF yaz okulu sınavı, giriş belgelerine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş yerleri açıklandığı takdirde buradan duyuracağız.

YAZ OKULU ÜCRETLERİ

Tercihlerin ardından sınava da sayılı günler kala AÖF yaz okulu ücretleri de belli oldu.

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ?160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ?175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ?190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ?205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ?220,00 öder

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA...

YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.