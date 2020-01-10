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AÖL 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri!

AÖL öğrenciler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında araştırmalar yapıyor. AÖL 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri…

10.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:30

AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri hakkında aramalar yapan AÖL öğrencileri AÖL 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri ve AÖL 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri başladı mı gibi konuları araştırıyor. İşte AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri ve detayları…

MEB DUYURU YAPTI!

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 06 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM' lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihleri!

Açık Öğretim Lisesi, Gündem, Güncel


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