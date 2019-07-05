AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL 3. dönem sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler, bu hafta sonu yapılacak AÖL sınavına hazırlıklarını sürdürüyorlar. MEB, dün AÖL sınav giriş belgesini öğrencilerin erişimine açtı. Böylece Açık lise sınavı giriş yerleri belli oldu. Öğrenciler, AÖL öğrenci girişi ile sınav giriş yerlerini öğrenebiliyorlar. Peki AÖL sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2018/3 Dönem Sınavı, 06 - 07 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL 2018/3 Dönem sınavlarının sınav giriş yerleri belli oldu. Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Açık lise 3. dönem sınav sonuçları, 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.