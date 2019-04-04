AÖL Açık Lise Sınav Yerleri Açıklandı! AÖL Sınav Giriş Belgesi

Açık Lise sınav giriş yerleri MEB tarafından açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu hafta sınava girecek öğrenciler, AÖL sınav giriş belgesi için öğrenci giriş yapmaları gerekmektedir. Peki AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Sınav saati nedir? İşte AÖL sınav giriş yeri sorgulama ve detaylar...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

06 - 0 7 Nisan 2019 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri ( Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler, aşağıda verilen linkten öğrenci giriş yaparak öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

AÖL sınav giriş belgesi için tıklayınız

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi dönem sınavlarının ikincisi bu hafta sonu yapılacak. MEB tarafından yapılan duyuruda sınavın 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacağı açıklandı. AÖL sınav tarihleri ve sınav saatleri şu şekilde;

1. Oturum: 6 Nisan Cumartesi 9:30

2. Oturum: 6 Nisan Cumartesi 14:00

3. Oturum: 7 Nisan Pazar 14:00

AÖL açık lise sınavı, eğitim öğretim yılı boyunca iki dönemde sınavlar gerçekleştirilmekte ve kredi sistemiyle ders geçme işlemleri yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri için 2018-2019 belirlenecek sınav takvimine göre II. Dönem Sonu Sınavları 06 Nisan 2019 Cumartesi - 07 Nisan 2019 Pazar günü yapılacak. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ ALMAK GEREKİR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.