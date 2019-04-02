AÖL Açık Lise Sınav Yerleri Açıklandı Mı? (Sınav Giriş Belgesi)

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavı öncesinde öğrenciler, sınav giriş yerlerini merak ediyorlar. MEB tarafından yapılacak olan AÖL dönem sınav giriş belgesi ile öğrencileri nerede sınava girecek öğrenebiliyorlar. Peki AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi dönem sınavlarının ikincisi bu hafta sonu yapılacak. MEB tarafından yapılan duyuruda sınavın 6- 7 Nisan 2019 tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacağı açıklandı. AÖL sınav tarihleri ve sınav saatleri şu şekilde;

1. Oturum: 9:30 Cumartesi

2. Oturum: 14:00 Cumartesi

3. Oturum: 14:00 Pazar

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Eğitim öğretim yılı boyunca iki dönemde sınavlar gerçekleştirilmekte ve kredi sistemiyle ders geçme işlemleri yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri için 2018-2019 belirlenecek sınav takvimine göre II. Dönem Sonu Sınavları 06 Nisan 2019 Cumartesi - 07 Nisan 2019 Pazar günü yapılacak. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL öğrencileri ise hafta sonu yapılacak dönem sınavı için giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyorlar. Henüz yayınlanmayan sınav giriş belgesini aşağıdaki linkten öğrenci girişi yaparak kontrol edebilirsiniz. Açılan sayfada güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre girmeniz gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ YERİ SORGULA

MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ ALMAK GEREKİR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.