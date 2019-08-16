AÖL ek sınav ne zaman? Açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?

Açık öğretim liseleri dönem sonu sınavları sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu sınavdan başarılı olamayan ve mezun olamayan fakat üniversite sınavını geçip bir bölümü kazanan öğrenciler bulunuyor. MEB, bu öğrencilerin mağdur olmaması için ek sınav yapma kararı aldı. Açılan AÖL ek sınava başvurular sona erdi. Öğrenciler şimdi AÖL ek sınav tarihini beklemeye başladılar. Diğer yandan yeni kayıt yaptırmak isteyenler veya kayıt yenilemek isteyenler de iş takvimini araştırıyor.

AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenecek olan AÖL ek sınavları için başvurular 29 Temmuz - 1 Ağustos arası yapılacak. Sınava katılım bedeli ise 30 TL'dir. Ek sınavlar da 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde olacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Kayıt Yenileme Sınav Bedelini İki Şekilde Yatırabilirsiniz:

- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz

- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos- 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yeni dönem iş takvimi şu şekilde;