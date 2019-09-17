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AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! Açık Lise ek sınav sonuçları sorgula

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları belli oldu. Dönemi 8 ve üzeri olanlarına girdiği ek sınav sonuçları merakla bekleniyordu. AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde. Peki, mezun olanlar diplomalarını nereden nasıl alabilir?

17.09.2019 09:00AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! Açık Lise ek sınav sonuçları sorgula

Binlerce Açık Lise öğrencisinin merakla beklediği AÖL ek sınav sonuçları belli oldu. Dönemi 8 ve üzeri olan öğrencilere, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde AÖL ek sınavı yapılmıştı. Sınavdan başarılı olan öğrenciler mezun olabilecek. AÖL ek sınav sonuçları sorgulama bağlantısı haberimizde. Mezun olan öğrenciler, geçici mezuniyet belgesi ve diploma nasıl, nereden alınır merak ediyorlar. İşte detaylar...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI SORGULA

AÖL ek sınav sonuçları, aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfada TC kimlik numarası ve şifreniz ile öğrenci girişi yaparak öğrenebilirsiniz.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI SORGULA

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.

DİPLOMANIZI NEREDEN NASIL ALABİLİRSİNİZ?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, toplam Kredinin: 192 ve üzeri, alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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