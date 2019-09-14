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AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları sorgula!

8 dönem ve üzeri olanlar için iki hafta önce ek sınav yapılmıştı. Soru ve cevaplar ise sınavı takiben MEB tarafından erişime açılmıştı. Öğrenciler, merakla AÖL ek sınav sonuçları için bekliyor. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

14.09.2019 14:44AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise ek sınav sonuçları sorgula!

AÖL ek sınavı, bu öğrencilerin üniversiteye kayıt hakkı kazandıkları halde mezun olamayan öğrencilerin mağdur olmaması için düzenlenmişti. Bu sene AÖL ek sınavına 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde yapıldı. Sınav sonrasında soru ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Doğru yanlışlarını kontrol eden öğrenciler, 2019 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyorlar.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖL ek sınav sonuçları için belirli bir tarih yok. Geçen sene yapılan ek sınavdan 15 gün son sonuçlar açıklanmıştı. Buna göre 16 Eylül ve sonrasında 2019 AÖL ek sınav sonuçları açıklanabilir. Sonuçlar, http://aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

AÖL SORU CEVAPLARI

1. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

2. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

3. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, toplam Kredinin: 192 ve üzeri, alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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