Açıköğretim Lisesi'nde dönemi 8 ve üzeri olan öğrenciler için AÖL ek sınavı 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde yapıldı. AÖL ek sınavı, bu öğrencilerin üniversiteye kayıt hakkı kazandıkları halde mezun olamayan öğrencilerin mağdur olmaması için düzenleniyor. AÖL ek sınav soru ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Doğru yanlışlarını kontrol eden öğrenciler, 2019 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyorlar.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖL ek sınav sonuçları için belirli bir tarih yok. Geçen sene yapılan ek sınavdan 15 gün son sonuçlar açıklanmıştı. Buna göre 15-16 Eylül'de 2019 AÖL ek sınav sonuçları açıklanabilir.

AÖL SORU CEVAPLARI

1. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

2. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

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AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, toplam Kredinin: 192 ve üzeri, alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.