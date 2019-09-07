AÖL ek sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

MEB, Açıköğretim Lisesi'nde dönemi 8 ve üzeri olan öğrenciler için AÖL ek sınavı 31 Ağustos - 1 Eylül'de yapıldı. AÖL ek sınavı, bu öğrencilerin üniversiteye kayıt hakkı kazanan fakat mezun olamayan öğrencilerin isteği üzerine yapıldı. AÖL ek sınav soru ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Doğru yanlışlarını kontrol eden öğrenciler, 2019 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyorlar.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖL ek sınav sonuçları yaklaşık bir hafta içinde belli olacak. Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SORU CEVAPLARI

1. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

2. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

3. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapılması gerekiyor. İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar/ ANKARA