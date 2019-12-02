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AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri

MEB'in düzenlediği Açık Öğretim Lisesi sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı araştırılıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, AÖL 1. Dönem sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte, AÖL sınavı gerekli belgeler ve sınav tarihleri…

02.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:52AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri

AÖL sınavı ne zaman? MEB, Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgelerinin yayın tarihine ilişkin tarih verdi. AÖL 1. Dönem sınavı 7 – 8 tarihlerinde uygulanacak. Buna göre öğrenciler 1. Dönem sınavları giriş belgelerini sorguluyor. AÖL ilk dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV GİRİL BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri henüz belli olmadı, ancak MEB'in yaptığı duyuruya göre, AÖL sınav giriş belgeleri 4 Aralık 2019 Çarşamba günü erişime açılacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Diğer açık lise sınavları ise şöyle:

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 Mart 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 Temmuz 2019

2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 Aralık 2019

Açık Öğretim Lisesi İş Takvimi...

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

Açıktan liseyi tamamlamak isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavı kapsamında gerekli belgeler;Açık Öğretim Lisesi kimlik kartı, Açık Öğretim Lisesi sınava giriş belgesi, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).

Açık Öğretim Lisesi kimlik kartı ve sınava giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) sınava katılabilecekler.


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