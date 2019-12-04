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AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı! 2019 AÖL sınav yeri sorgulama

AÖL sınav yerleri belli oldu! MEB'in düzenlediği Açık Öğretim Lisesi sınavı için giriş belgeleri yayımlandı. 2019/1 AÖL sınavlarına girecek adaylar uzun süredir sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyordu. AÖL sınav giriş belgesi, açık lise sınavları tarihleri 2019…

04.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:39AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı! 2019 AÖL sınav yeri sorgulama

AÖL sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir? Lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyenlerin beklediği AÖL 2019 sınav giriş yerleri MEB tarafından açıklandı. 7 – 8 Aralık tarihlerinde uygulanacak AÖL 1. dönem sonu sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı internet adresinden sınav yerleri öğrenilebilecek. AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınavına girişte gerekli belgeler neler? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takviminde yer alan bilgilere göre, AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak. Yapılacak sınavın giriş belgeleri de sistem üzerinden binlerce öğrencinin erişimine açıldı.

2019/1 AÖL Sınav Giriş Belgesi İçin Tıklayın…

AÖL SINAVI GEREKLİ BELGELER

Açık lise sınavına girişte adaylar aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmalılar. Bunlar:

*Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

*Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

*Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

AÇIK LİSE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019


Açık Öğretim Lisesi, MEB, Gündem, Eğitim, Güncel

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