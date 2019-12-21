AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

2020 AÖL sınav tarihleri. MEB tarafından, açıktan liseyi tamamlamak isteyen öğrenciler için düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavı yapıldı ve sınav soruları ile cevapları da açıklandı. AÖL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. AÖL sınavı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

AÖL sınav soruları ve cevapları...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'den henüz AÖL sınav sonuçlarına dair bir açıklama gelmedi ancak AÖL sınav sonuçlarının önceki dönemlerde olduğu gibi Aralık ayı son haftası ya da Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

AÇIK LİSE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL'de kayıtlarını yenilemek isteyenlerin öncelikle belirlenen ücreti ödemeleri gerekir. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerinden veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden, internet bankacılığından yatırabilecekler.

Kayıt yenileme işlemi, öğrencilik durumu sistemde aktif veya donuk olan öğrenciler, ücreti yatırdıktan sonra mesai saatinin dolmasıonı bekleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde olmayan öğrenciler ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilecekler.

Öğrencilik durumu aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçecekler.