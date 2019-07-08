AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Soruları ve cevapları yayınlandı mı?

MEB tarafından düzenlenen, Açık Öğretim Lisesi'nin 2018/3. dönem öğrencilerine yönelik sınav 06 - 07 Temmuz 2019 tarihlerinde yapıldı. Liseyi dışarıdan bitirmek için girilen AÖL dönem sınavı sonrasında öğrenciler, MEB sitesini kontrol etmeye başladılar. Peki MEB, AÖL sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? AÖL 3. dönem soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Hafta sonu yapılan AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugünden itibaren (8 Temmuz Pazartesi), http://aol.meb.gov.tr resmi sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB tarafından verilen tarihe göre AÖL sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde belli olacak. AÖL sınav sonucunuzu, MEB Açık Öğretim Lisesi resmi sitesinden (http://aol.meb.gov.tr) öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak da sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar/ ANKARA