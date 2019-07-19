AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL 3. dönem soruları ve cevapları yayınlandı!

Liseyi dışarıdan bitirmek isteyenler için MEB tarafından düzenlenen AÖL 3. dönem sınavı 6-7 Temmuz tarihinde yapılmıştı. 17 Temmuz'da ise MEB, AÖL sınavı soruları ve cevapları aol.meb.gov.tr adresinden yayımladı. Öğrenciler ise şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladılar. AÖL sınav sonuçları 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Hafta sonu yapılan AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içinde http://aol.meb.gov.tr resmi sitesi üzerinden yayınlandı.

AÖL 3. DÖNEM SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB tarafından verilen tarihe göre AÖL sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde belli olacak. AÖL sınav sonucunuzu, MEB Açık Öğretim Lisesi resmi sitesinden (http://aol.meb.gov.tr) öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak da sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır. Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar/ ANKARA