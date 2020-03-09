AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihleri? Açık lise sınav tarihleri nedir? AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık lise sınav tarihleri nelerdir? Hangi tarihte sınav olacak? AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
09.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:00
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belirlendi. Herkesin merakla beklediği sınavın tarihleri ne zaman ve sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak detaylı bilgiler haberimizde.
AÖL SINAVLARI HANGİ TARİHTE?
MEB'in takvimine göre 2.sonu sınavları 21 - 22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2. dönem sonu sınav sonuçlarının ise 17 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacağı açıklandı.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav giriş belgelerinin sistemde yayınlanma tarihi ise 18 Mart 2020 Çarşamba günü olarak belirlenmiştir.
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Etiketler : Açık Öğretim Lisesi, Gündem, Güncel
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