AÖL sonuçları açıklandı! AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı! AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı? AÖL sınav sonuçları açıklandı!

AÖL öğrencilerinin bekleyişini sona erdiren açıklama MEB'den geldi ve AÖL sonuçları açıklandı! AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranından AÖL sonuçlarını öğrenen adaylar AÖL sınav sonuçlarını öğrendiler. İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı. AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı! AÖL sonuçları açıklandı!

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MEB, AÖL sınav sonuçları hakkında duyuru yaptı. MEB'in duyurusu şu şekilde:

"2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR!

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN DİPLOMALARI EN KISA SÜREDE HAZIRLANIP BASILACAKTIR. MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER DİPLOMALAR HAZIRLANINCAYA KADAR HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDEN GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİ (ÇIKMA BELGESİ) ALABİLİRLER.

ÖĞRENCİLERİMİZ SINAV SONUÇLARINI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN VE AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

ÖĞRENCİ NUMARASI VE ŞİFRESİNİ GİREREK ÖĞRENEBİLECEKTİR."

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. MEB'den yapılan açıklama sonrası AÖL sınav sonuçlarına erişim açıldı.

AÖL sınav sonuçları için TIKLAYINIZ .