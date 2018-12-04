Aon: Siber Risklerin Sıralamadaki Yerinin Türkiye'de Yükseleceğini Beklemekteyiz

FBI'ın yayınladığı son Siber Suç Raporu'na göre sanal ortamda dolandırıcılık sonucu 1.4 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Aon Türkiye
Eş CEO
'su Selda Oknas bu verilerin, Türkiye'yi bekleyen ciddi siber dolandırıcılık suçları için bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti ve "Siber risklerin sıralamadaki yerinin Türkiye'de yükseleceğini beklemekteyiz" dedi
Risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon'un iki yılda bir iş ortaklarıyla paylaştığı Global Risk Yönetimi Anketinde, şirketlerin varlıklarını tehdit eden siber riskler, hem 2017 verilerinde hem de 2020 öngörülerinde ilk beş risk arasında yer alıyor. Aon'un araştırmalarında, siber risklerin, FBI bulguları ile paralel olarak, Kuzey Amerika
ekonomilerinde bir numaralı risk olarak algılandığı görülüyor.
Aon Türkiye'nin Temmuz 2018'de yaptığı Türkiye Risk Yönetimi Araştırmasında siber riskler 12. sırada yer almıştı. Siber risklerin 2018 yılı içerisinde dünyanın gelişmiş ekonomilerine göreceli olarak Türkiye'nin risk odağında daha alt sıralara düştüğü görülüyor. Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dijital Dönüşüm
Türkiye'de de pek çok CEO'nun öncelikli ajandasında olduğunu gözlemliyoruz, dolayısıyla siber risklerin sıralamadaki yerinin Türkiye'de yükseleceğini beklemekteyiz."
Siber suçların önümüzdeki yirmi yılda şirketlerin karşı karşıya kalacağı en büyük sorunlardan biri olacağını belirten Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas, şunları söyledi:
"Siber tehditler karşısında, veri ve analitiğe dayalı öngörüler şirketlerin en güçlü silahı olacak. Biz Aon olarak şirketlere bu zorlu mücadelede rehberlik etmek için iki yılda bir Global Risk Yönetimi Anketi'ni iş ortaklarımızla paylaşıyor, sektöre ışık tutacak risk öngörülerini onlardan dinliyoruz. Bu anket, Türkiye sonuçlarını küresel sonuçlarla beraber görme imkanı da sağlıyor.
"Dünyanın önde gelen firmalarından oluşan 1800'ü aşkın firmalara incelendiğinde, her iki firmadan birinin siber risk değerlendirmesi yaptığı (yüzde 53), her üç firmadan birinin de siber poliçe ile teknoloji risklerini teminat altına aldığı (yüzde 33) görülüyor."
Türkiye'de inovasyon, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 konularındaki yoğun çalışmalara değinen Selda Oknas, şöyle devam etti:
"Bu dönüşüm süreçleri esnasında firmalar kendilerini yeni risklere açtıklarından gerekli önlemleri şimdiden almaları tedbirli olacaktır. Dünyanın ileri gelen firmalarında çalışan üst düzey yöneticiler 'siber risklerin ölçülmesini' sadece bilgi teknoloji departmanlarına bırakmıyorlar. Firmaların yüzde 38'inde Risk Yönetimi departmanının, yüzde 19'unda ise Hukuk ve Uyum departmanlarının siber risk değerlendirmesine katıldığını görüyoruz.
"Siber riskler, küresel bazda hem 2017 sonuçlarında hem de 2020 öngörülerinde ilk 5 riskten biri olarak değerlendirilirken, Aon Türkiye 2018 Risk Yönetim Anketi'ne katılan Türk yöneticilerin öngördüğü ilk 10 risk arasında yer almıyor. Bu durum, ülkemizde siber suçlara ilişkin farkındalığın ve/veya önceliğin halen istenilen düzeyde olmadığını gösteriyor." - İstanbul
CEO,Türkiye
04 Aralık 2018 Salı 15:27