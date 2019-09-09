Aon Türkiye'de önemli atama

Demet Karakullukçu Aon Türkiye Özel Riskler bünyesindeki Finansal Kurumlar Direktörü oldu.

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon Türkiye'nin Finansal Kurumlar Direktörlüğü görevine Demet Karakullukçu getirildi. Karakullukçu'nun liderliğindeki Finansal Kurumlar departmanı, başta bankalar ve finans kuruluşları olmak üzere tüm sektörlerden farklı boyutlardaki kurum ve kuruluşlar için finansal riskler, siber riskler, yönetici sorumluluk (D&O), kefalet, politik risk, birleşme ve satın alma riskleri (M&A) ve ayrıca banka ve finans kuruluşları için semsiye sigortaları alanlarında sigorta çözümleri sunacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden dereceyle mezun olan Demet Karakullukçu, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Sigortacılık alanındaki kariyerine AIG Sigorta'da başlayan Karakullukçu, GULF Sigorta Finansal Sigortalar Teknik Birim Müdürü olarak görev yaptı. Banka şemsiye sigortaları, yönetici sorumluluk, mesleki sorumluluk, siber, birleşme ve satın alma sigortalarında uzman olan Karakullukçu, birleşme ve satın alma sigortaları ile siber sigortaların yerel pazara yayılmasına öncülük etti. Ayrıca, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Sigortalar Birliği Finansal Riskler İnceleme ve Araştırma Komitesi üyeliği görevini üstlendi. Eylül 2019 itibariyle Aon ailesine katılan Karakullukçu, Özel Riskler bünyesindeki Finansal Kurumlar Direktörü olarak görev yapacak.