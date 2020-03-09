Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor
Aon, merkezi ABD'de olan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson'ı yaklaşık 30 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
09.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:11
Aon, merkezi ABD'de olan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson'ı yaklaşık 30 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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