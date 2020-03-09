Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor - Ekonomi

Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor

Aon, merkezi ABD'de olan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson'ı yaklaşık 30 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

09.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:11
Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor
Aon, merkezi ABD'de olan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson'ı yaklaşık 30 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor Ekonomi
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Ekonomi
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Ekonomi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Ekonomi
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi