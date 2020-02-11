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Aosb 8'Nci Futbol Turnuvası'nda ikinci hafta tamamlandı

AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl vatanı uğruna canlarını ortaya koyan ''Mehmetçikler'' anısına düzenlenen 8'nci Geleneksel Futbol Turnuvası'nda 2'nci hafta maçları tamamlandı.

11.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:53Aosb 8'Nci Futbol Turnuvası'nda ikinci hafta tamamlandı

Sanayicileri ve çalışanları bir araya getirmek, hızlı çalışma temposuna ara verip motivasyonlarını arttırmak, kaynaşmalarını ve aileleriyle keyifli anılar biriktirmelerini sağlamakamacıyladüzenlenen turnuvada heyecan fırtınası yaşanıyor.

Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın 2'nci haftasında da takımlar centilmence mücadele etti. Dostluk, kardeşlik, dürüstlük ve centilmenliğin en güzel örneklerinin sergilendiği turnuvanın oyuncuları kadar izleyenler de büyük heyecan yaşadı.

8 gruptan 40 takımın mücadele edeceği turnuvanın 2'nci haftasındaki gol şampiyonu rakibinin filelerini isabetli 11 atışla havalandıran Toros Kumaş oldu. New Hope takımı ile karşılaşan Toros Kumaş rakibini 11-0 skorla mağlup ederek ikinci haftanın en gözde takımlarından oldu.


New Hope, Güncel

Kaynak: Bültenler

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