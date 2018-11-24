Aosb'de Görev Değişimi

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:45



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:45

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü'ne Ersin Akpınar atandı.AOSB'den yapılan açıklamaya göre, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılan Mustafa Keskin ve göreve atanan Ersin Akpınar ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.Sütcü, Vali Demirtaş'ı ziyaretinde, AOSB Bölge Müdürü olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirttiği Mustafa Keskin'in kendi isteği ile görevinden ayrıldığını, yerine yönetim kurulu kararı ile Ersin Akpınar'ın atandığını kaydetti.Bölge Müdürü Ersin Akpınar da Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Maliye, Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri eğitimi aldığını, son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda müfettiş olarak görev yaptığını söyledi.Vali Demirtaş da görevinden ayrılan Keskin'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni Bölge Müdürü Akpınar'a da başarı dileklerini iletti.Daha sonra, AOSB heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü de makamında ziyaret etti.