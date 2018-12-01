Aosb'de "Stres ve Öfke Yönetimi" Semineri

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
'nde (AOSB), sanayicilere ve çalışanlara "Stres ve Öfke Yönetimi" konulu seminer verildi.
AOSB'den yapılan açıklamaya göre, AOSB Başkanlığı Seyhan
Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere, kişisel kalite gelişimi, yüz yüze iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi uzmanı Kamuran Dinçsoy konuşmacı olarak katıldı.
Dinçsoy, stresin sebep olduğu fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar, öfke patlamaları, fazla ve çabuk öfkelenme nedenleri, stres ve öfkeyi kalıcı kılan nedenler, öfkenin vücuda etkileri, öfke ve stres ile mücadele etme yolları hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Stresin, fiziksel olarak, çarpıntı, kas gerilimi, kan basıncının artması olarak belirti gösterdiğini ve bunun uzun dönemde baş ağrısı, migren, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarına neden olabileceğini ifade eden Dinçsoy, stresin duygusal olarak da bireyde endişe, karamsarlık, kızgınlık ve öfke oluşturduğunu bildirdi.
Dinçsoy, bireyin saldırıya maruz kalması, engellenmesi, incinmesi, yoksun bırakılması ya da tehdit algılaması gibi durumlarda öfkenin ortaya çıktığını kaydederek, gevşeme, diyafram nefesi, stresle baş etme becerilerinin öğrenilmesi, düşüncelerin değiştirilmesi, problem çözme, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, mizahın kullanılması, çevrenin değiştirilmesi, geçmişin arkada bırakılması, iletişim şekline dikkat edilmesi gibi olumlamalarla öfkenin üzerinden gelinebileceğini belirtti.
Seyhan,Hacı Sabancı,Adana,Organize Sanayi Bölgesi
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:33