AOSB Futbol turnuvası'nda çeyrek final takımları belli oldu
AOSB Müdürlüğü tarafından 8'incisi düzenlenen ve bu yıl ''Mehmetçik'' adına gerçekleştirilen futbol turnuvasında ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.
12.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:22
Çeyrek finale çıkmaya hak kazanan takımların belli olduğu ikinci tur karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.
Sporun birleştirici ve bütünleştirici yönlerinin ön planda tutulduğu, dürüstlük, kardeşlik, dostluk ve centilmenlik duygularıyla gerçekleştirilen turnuvanın ikinci turuna çıkmaya hak kazanan 16 takım kıyasıya mücadele etti.
Kadına önem veren ve toplum yapısının kadının varlığı ile şekillendiğine inanan AOSB Bölge Müdürlüğü, maçları izlemeye gelen kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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