AOSB Futbol Turnuvası'nda çeyrek final takımları belli oldu
Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından 8'ncisi düzenlenen ve bu yıl "Mehmetçik" adına gerçekleştirilen futbol turnuvasında ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.
12.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:29
Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından 8'ncisi düzenlenen ve bu yıl "Mehmetçik" adına gerçekleştirilen futbol turnuvasında ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek finale çıkmaya hak kazanan takımların belli olduğu ikinci tur karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.
AOSB Futbol Turnuvası'nda ikinci tura çıkmaya hak kazanan 16 takım kıyasıya mücadele etti.
AOSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından oluşan takımların oyuncularına, karşılaşmalar sırasında aileleri ve sevenleri de destek verdi. Çeyrek final için karşılaşan takımların maç sonuçları şöyle:
Kimtex: 4-0 Amylum Nişasta
Sarten Ambalaj: 2-0 AFAD
Oğuz Tekstil: 4-3 Tat Nişasta
Yurtiçi Kargo: 0-3 Omnia Nişasta
Atlas Denim: 3-0 Tezkim
Kastamonu Entegre: 7-3 Zahit Alüminyum
Ulusoy Tekstil: Ako Mermer (ertelendi)
Abdioğulları: 5-0 Ertar Kimya - ADANA
AOSB Futbol Turnuvası'nda ikinci tura çıkmaya hak kazanan 16 takım kıyasıya mücadele etti.
AOSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından oluşan takımların oyuncularına, karşılaşmalar sırasında aileleri ve sevenleri de destek verdi. Çeyrek final için karşılaşan takımların maç sonuçları şöyle:
Kimtex: 4-0 Amylum Nişasta
Sarten Ambalaj: 2-0 AFAD
Oğuz Tekstil: 4-3 Tat Nişasta
Yurtiçi Kargo: 0-3 Omnia Nişasta
Atlas Denim: 3-0 Tezkim
Kastamonu Entegre: 7-3 Zahit Alüminyum
Ulusoy Tekstil: Ako Mermer (ertelendi)
Abdioğulları: 5-0 Ertar Kimya - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Futbol, Adana, Spor
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