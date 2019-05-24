AOSB 'Medeniyetler Korusu'nu Adanalılarla Buluşturdu

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB): barış, kardeşlik, hoşgörü, sevgi, saygı ve bir sofrada aynı ekmeği paylaşmanın manevi güzelliklerinin yaşandığı Mübarek Ramazan'da, dünyaya barış ve hoşgörü mesajları veren Antakya Medeniyetler Korusu'nu Adanalılarla buluşturdu.

Türk Sanayisinin Güney'deki Üssü olarak sadece kent, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmakla kalmayıp, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de kente değer katan AOSB'nin davetlisi olarak Adana'ya gelen Antakya Medeniyetler Korosu, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde muhteşem bir konser verdi.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından kongre merkezi girişinde karşılanan konuklar, konser öncesinde fuaye alanında bir araya gelerek, sohbet etme imkânı buldular.

Ardından başlayan konserin açılış konuşmasını yapan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB'nin büyük bir aile olduğunu, bu aileye hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "500 civarında sanayi kuruluşumuz,35 bin kişilik istihdamla ülke ekonomisi için var gücüyle çalışan sanayicilerimizden oluşan AOSB'mizin, bu mübarek ayın anlam ve önemine uygun olarak düzenlediği konsere teşriflerinizden dolayı siz değerli konuklarımıza ve Dünyainsanlığınabarış ve hoşgörü mesajı verenAntakya Medeniyetler Koromuzun kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç,Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Adana Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan ile çok sayıda davetlinin katıldığı konserde seslendirilen şarkılar, marşlar ve ilahiler coşkuyla dinlendi.

14 DİLDE ŞARKI

Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi müzisyenlerden oluşan, 14 dilde şarkılar ve ilahiler seslendiren Koronun Şefi Yılmaz Özfırat ise korunun kuruluş amacından söz ettikten sonra, bugüne kadar aralarında Fransa, Almanya, Yunanistan, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin de bulunduğu 450'den fazla konser verdiklerini bildirdi.

Farklı dilleri konuşan, yine farklı din ve mezheplere mensup bireylerin "Medeniyetlerin Beşiği, Hoşgörünün Başkenti" Antakya'da yıllardır birlikte yaşadığına vurgu yapan Yılmaz Özfırat, koronun da bu birlikteliğin sembolü olduğunu ifade etti.

Enerjisi, esprileri ve anlattığı fıkralarla konsere ayrı bir renk katan Yılmaz Özfırat, "Koromuzun hiçbir ticari amacı yoktur. Bu tür davetlere katılıp konserler vermekteki tek amacımız dünyamıza barış ve hoşgörü mesajları vermektir. Sadece davetlerine katıldığımız kurumlardan akülü engelli sandalyesi alıp bizim bile tanımadığımız herhangi bir engelli kardeşimize bağışlamalarını istiyoruz o kadar. Bunun dışında hiçbir talebimiz olmaz. Bu güzel organizasyonla bizi Adanalılarla buluşturan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Bekir Sütcü başta olmak üzere tüm AOSB ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

İLAHİLER, MARŞLAR, ŞARKILAR

Açılış konuşmalarının ardından bir saatten fazla sahnede kalan Medeniyetler Korosu, seslendirdiği ilahilerle duygu dolu anlar yaşattı. Aradan yıllar geçse de unutulmayan şarkılar ve türküler de seslendiren koro, her şarkı sonrası dakikalarca alkışlandı.

ÜÇ DİLDE "SARI GELİN"

Koro; TRT Repertuvarında bulunan, Kars, Ermenistan ve Azerbaycan yöresinde sözlü bir kültürel miras olan, halk arasında "Sarı Gelin" olarak bilinen anonim eser "Erzurum Çarşı Pazar" adlı türküyü, Türkçe, Azerice ve Ermenice seslendirildi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Lazca, Arapça ve Kürtçe eserleri seslendirilmenin yanı sıra ilahiler de okuyan koro, son olarak; Türkiye için "Havasına suyuna taşına toprağına, Bin can feda bir tek dostuma, Her köşesi cennetim ezilir yanar içim, Bir başkadır benim memleketim "dizeleriyle başlayan şarkıyı seslendirirken ayakta alkışlandı. Bu ilgiye karşılık veren koro, son olarak bir eser daha seslendirdi.

Konser sonunda, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, koro şefi Yılmaz Özfırat'a çiçek vererek teşekkür etti. Özfırat ise çiçeğin kadınlara yakışacağını belirterek, koroda bulunan bir kadın üyenin almasını istedi.

Büyük ilgi gören konsere katılan davetliler, bu güzel organizasyondan dolayı Başkan Bekir Sütcü, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, AOSB Müdürü Ersin Akpınar ve tüm çalışanlara teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Bültenler