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AOSB'nin kadın sanayicileri buluştu

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren firmaların kadın yöneticilerini bir araya toplayan ve çeşitli etkinliklerle bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlayan Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, Kastamonu Entegre'de bir araya geldi.

21.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:49 AOSB'nin kadın sanayicileri buluştu
Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren firmaların kadın yöneticilerini bir araya toplayan ve çeşitli etkinliklerle bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlayan Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, Kastamonu Entegre'de bir araya geldi.

Kastamonu Entegre toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte. kadın sanayiciler için "Türkiye'de Bağımsız Denetim Sistemi ve Bağımsız Denetim Süreci" konulu seminer verildi.

Kastamonu Entegre Fabrika Direktörü Ergin Turan'ın, fabrika ve faaliyetler hakkında yaptığı kısa bilgilendirmenin ardından tesis içerisinde bulunan Ürün Tanıtımı Standı ve Ormancılar Fotoğraf Sergisi gezildi.

Konuşmacı olarak Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Mehlika Sultan Ak'ın katıldığı toplantıda sanayicilere, "Denetim Kavramı, Tanımı, Özellikleri, Türler, Amacı ve Yararları", "Türkiye'de Bağımsız Dış Denetim Sistemi", "6102 Sayılı Türk Ticarek Kanunu Sonrası Bağımsız Dış Denetim", "Kamu Gözetimi Kurumu", "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler" ve "Bağımsız Denetim Süreci" konuları hakkında bilgi verdi.

Kadın sanayicilerin yoğun bir ilgiyle dinlediği seminerin sonunda, Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Mehlika Sultan Ak, katılımcıların soruları da yanıtladı. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu Entegre, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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