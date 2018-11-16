Aosb Teknik Bilimler Myo'da Eğitim Kalitesi Yükseliyor

16 Kasım 2018 Cuma 11:10



16 Kasım 2018 Cuma 11:10

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla bu yıldan itibaren öğrenci başına sağlanan YÖK desteğinin, sanayicilerin istedikleri vasıflara sahip aranan elemanların yetiştirilmesine büyük katkı sağladığını bildirdi.Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, Türkiye genelinde OSB'lerde eğitim öğretim veren 8 yüksekokulun desteklendiğini bildirdi.Desteklenen meslek yüksekokullarının içerisinde Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun da yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Bozdoğan, "Eğitim desteği, makine, elektrik, tekstil ve elektronik programı öğrencilerine verilmiştir. Bu bağlamda eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik bir çok önemli projeler hayata geçirildi" dedi.Sağlanan destekle bilgisayar laboratuvarı, basket ve voleybol sahasının yenilendiğini, mevcut olan programların altyapılarının güçlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Bozdoğan, şöyle konuştu:"Öğrencilere yönelik Forklift, Bekoloader ve Ekskavatör operatörlüğü ile ilk yardım ve diksiyon kursları verildi. Bunun yanı sıra yine öğrencilerimize yönelik çeşitli eğitim seminerleri düzenledik. Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri, Isı Pompaları, Zaman Yönetimi, Kariyer Planlama konulu seminerler düzenlendi."3+1 İş Yeri Eğitim Sistemi'ne geçildiÇukurova Üniversitesi'ne (ÇÜ) bağlı Meslek Yüksekokulları arasında ilk kez AOSB Teknik Bilimler MYO'da 3+1 iş yeri eğitim sistemine geçiş yapılığını vurgulayan Prof. Dr. Bozdoğan, bu kapsamda ilk olarak 2018-2019 bahar yarıyılında öğrencilerin haftada 4 gün işletmelerde ve kamu kurumlarında intörn tekniker olarak iş yeri eğitimine başlayacaklarını bildirdi. Prof. Dr. Bozdoğan, bununla ilgili olarak AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından protokol imzalandığını kaydetti. Bu bağlamda tüm sanayicilerden destek beklediklerini ifade etti.Danışma kurulu oluşturulduProf. Dr. Bozdoğan, Adana OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Bölüm Başkanları ile Adana Organize Sanayi Bölgesinden Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin yer aldığı Eğitim ve Danışma Kurulu oluşturulduğunu, bu kapsamda ayda bir kez yapılan toplantılarda okul sanayi iş birliğiyle okulun ihtiyaçları ve sanayicinin beklentileri hakkında görüşlerin paylaşıldığını ifade etti.Prof. Dr. Bozdoğan, kuruldukları günden itibaren büyük desteklerini gördükleri AOSB Başkanlığı tarafından bu yıl okullarına makine atölyesinin de yapıldığını bildirdi.Prof. Dr. Bozdoğan, okullarında eğitim kalitesinde çıtayı her geçen yıl daha da artırmak için çaba harcadıklarını, bu konuda Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve yönetimi ile OSB Müdürü Mustafa Keskin'in gösterdikleri duyarlılık ve ilgiye teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi. - ADANA